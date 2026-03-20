மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம்: இன்றைய நிலவரம்!
மேட்டூர் அணை.
(கோப்புப் படம்)
காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கோடை மழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 342 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று (மார்ச் 20) காலை 83.51 அடியிலிருந்து 83.36 அடியாக சரிந்தது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1700 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 61 கன அடியிலிருந்து 342 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. நீர்மட்டம் 83.36 அடியாக சரிந்துள்ளது. தற்போதைய நீர் இருப்பு 45.38 டிஎம்சியாக உள்ளது.
