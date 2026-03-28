கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு! போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி பிரசாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு! தேர்தல் அதிகாரியிடம் விஜய் மனு!!அமமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது! முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு
திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!

தமிழகத்தில் 164 தொகுதிகளில் திமுக நேரடி போட்டியிடுவதாக மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் மு.க. ஸ்டாலின்...

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:19 am

சென்னை: தமிழகத்தில் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 164 தொகுதிகளில் திமுக நேரடியாக களம் காண்கிறது. 70 தொகுதிகளை கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது என்று தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் பங்கேற்று தேர்தலை சந்திக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், திமுக வேட்பாளர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

வேட்பாளரை வெளியிடும் முன்பு பேசிய மு.க. ஸ்டாலின், மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி அரசியல் கூட்டணி மட்டுமல்ல கொள்கை கூட்டணி. 164 தொகுதிகளில் திமுக நேரடியாக களம் காண்கிறது. 70 தொகுதிகளை கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளோம். அதில், 175 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னமும், 59 தொகுதிகளில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் சின்னமும் போட்டியிடுகின்றன.

வேட்பாளர்கள் பட்டியலில், திமுக சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் கட்சித் தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேப்பாக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், பெரம்பூர் தொகுதியில் ஆர்.டி.சேகர் போட்டியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் முழு விபரம்.....
கொளத்தூரில் 4 ஆவது முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டி!

திருநங்கைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவில் திருத்தம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு

கூட்டணிக் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக பேசி முடிப்பு - முதல்வா் ஸ்டாலின் பேச்சு

முரண்டுபிடிப்பது திமுகவா? காங்கிரஸா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
