Dinamani
மின் உற்பத்திக் கழகத்துக்கு புதிய இணையதளம் தொடக்கம்

மின் உற்பத்தி கழகத்துக்கு என புதிய இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :31 மார்ச் 2026, 10:29 pm

மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மானக் கழகம், மின் தொடரமைப்புக் கழகம் ஆகிய தனித்தனி நிறுவனங்களாக தமிழக மின்வாரியம் செயல்பட்டு வந்தது. கடந்த 2024-இல் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மான கழகத்தில் இருந்து மின் பகிா்மானக் கழகம், மின் உற்பத்தி கழகம், பசுமை எரிசக்திக் கழகம் என தனி நிறுவனங்கள் பிரிக்கப்பட்டன.

இதில் மின் பகிா்மான கழகம், பசுமை எரிசக்தி கழகத்துக்கு தனி இணையதளங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டன. தற்போது, மின் உற்பத்தி கழகத்துக்கு www.tnpgcl.org என்ற புதிய இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இணையதளம் மூலம் மின் உற்பத்தி அளவு, திட்டங்கள், பராமரிப்பு, பணிகள் போன்ற தகவல்களை பொதுமக்கள் நேரடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும், மின் தடைகள், பராமரிப்பு பணிகள், அவசர அறிவிப்புகள், ஒப்பந்தங்கள் போன்றவையும் இந்த இணையதளத்தில் உடனுக்குடன் வெளியிடப்படும் என மின் உற்பத்திக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

குவைத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையம் மீது ஈரான் தாக்குதல்: இந்தியர் பலி

தமிழகத்தில் புதிய உச்சத்தை எட்டிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி

மின் திருட்டு: இழப்பீட்டு தொகை ரூ. 8.78 லட்சம் வசூல்

இன்று மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்

