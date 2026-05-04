6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
பிரேமலதா, விஜய பிரபாகர் முன்னிலை!

தேமுதிக வேட்பாளர்கள் முன்னிலை நிலவரம் தொடர்பாக...

பிரேமலதா, விஜய பிரபாகர் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :4 மே 2026, 0:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேமுதிக கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட பிரேமலதா விருத்தாசலம் தொகுதியிலும் மற்றும் விஜய பிரபாகர் விருதுநகர் தொகுதியிலும் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

விருத்தாசலம் தொகுதியில் தேமுதிக பொதுச் செயலர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் 5 ஆம் சுற்று முடிவில் 1465 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

விருதுநகர் தொகுதியில் விஜய பிரபாகர் 5 ஆம் சுற்று முடிவில் 175 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

Summary

Premalatha, contesting on behalf of the DMDK party, is leading in the Virudhachalam constituency, while Vijay Prabhakaran is leading in the Virudhunagar constituency.

