டெபாசிட்டை இழந்த ஜெயக்குமார்! ஆட்டோ ஓட்டுநர் அபார வெற்றி!

சென்னை ராயபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரும் ஆட்டோ ஓட்டுநருமான விஜய் தாமு சுமார் 14,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சென்னை ராயபுரம் தொகுதியில் திமுகவின் சுபைர் கான், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முன்னாள் பேரவைத் தலைவருமான ஜெயக்குமார், தவெக வேட்பாளரும் ஆட்டோ ஓட்டுநருமான விஜய் தாமு, நாம் தமிழர் கட்சியின் பாபு மயிலனும் போட்டியிட்டனர்.
இந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் விஜய் தாமு 59,091 வாக்குகள் பெற்று, 14,249 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ராயபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுகவின் சுபைர் கான் 44,842 வாக்குகளும், அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் 18,420 வாக்குகளும் பெற்று, தோல்வியடைந்தனர்.
இதனிடையே, இதுவரையில் தேர்தலில் போட்டியிடாத ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர், எப்படி முன்னாள் வெற்றியாளர்களைத் தோற்கடித்தார் என அரசியல் வல்லுநர்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், தீவிர விஜய் ரசிகரான தாமு, தொடக்கத்திலிருந்தே விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் மக்கள் நலப் பணிகளை ஆற்றியதாகவும், ராயபுரம் போன்ற கடலோரப் பகுதிகளில் மீனவர் சமூகத்தின் தேவைகளாக மேம்பட்ட வசதிகள், பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், வாழ்வாதார முன்னேற்றம் முதலான வாக்குறுதிகளை அளித்ததும்தான் அவரின் வெற்றிக்கு மையப்புள்ளியாக அமைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ராயபுரம் தொகுதி, தமிழக அரசியலில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்விதமாக வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
Summary
TVK Candidate Vijay Dhamu beats Former Minister Jeyakumar
