தவெகவுக்கு தேமுதிக ஆதரவா? பிரேமலதா பதில்!

தவெகவுக்கு தேமுதிக ஆதரவளிக்குமா என்ற கேள்விக்கு பிரேமலதா பதில்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த் . - கோப்புப்படம்

Updated On :5 மே 2026, 1:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி ஆட்சியில் தேமுதிக பங்கேற்குமா என்ற கேள்விக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதில் அளித்துள்ளார்.

தேமுதிக போட்டியிட்ட 10 தொகுதிகளில் விருத்தாசலத்தில் மட்டும் அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெற்றி பெற்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை தேர்தல் அலுவலர்களிடம் இருந்து இன்று(மே 5) அவர் பெற்றுக் கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி ஆட்சியில் தேமுதிக பங்கேற்குமா என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த பிரேமலதா, ”நாங்கள் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி. அதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

விஜய் எங்கள் வீட்டுப் பையன். அவருக்கு வாழ்த்துகள். புதிதாக ஆட்சியமைக்கவுள்ளவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள். விஜய் எங்களுக்கு புதிதானவர் இல்லை. கேப்டனோடு பயணித்தவர்.

விஜய் வந்துள்ளார், அவர் நல்லபடியாக ஆட்சி செய்யட்டும். மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்.

நான் கூறிய அனைத்து வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன். மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நாளை சந்திக்கவுள்ளேன்” என்றார்.

Summary

Premalatha Vijayakant has responded to the question of whether the DMDK would participate in a coalition government led by the Tamilaga Vettri Kazhagam.

விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!

