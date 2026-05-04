விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!

விருத்தாசலம் தொகுதியில் தேமுதிக பொதுச் செயலர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
இவரை எதிர்த்து தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜய் மற்றும் பாமக வேட்பாளர் தமிழரசி ஆகியோரைவிட அதிக வாக்குகளைப் பெற்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
விருதுநகர் தொகுதியில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட அவரது மகன் விஜய பிரபாகர் தோல்வி அடைந்தார்.
DMDK General Secretary Premalatha Vijayakant has won in the Virudhachalam constituency.
