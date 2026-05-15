தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,480 குறைந்தது! மாலை நிலவரம்...

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் பற்றி...

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

சென்னையில் இன்று(மே 15) காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்த நிலையில் மாலையில் சவரனுக்கு ரூ. 1,480 குறைந்துள்ளது.

நாட்டின் பொருளாதார சிக்கல், ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆகியவற்றினால் ஓராண்டுக்கு மக்கள் யாரும் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில் தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் மீதான சுங்க வரியை 6ல் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய அரசு புதன்கிழமை அறிவித்தது.

இதையடுத்து புதன்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்ந்த நிலையில் மாலையில் சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்து, ரூ. 1,20,000 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. வியாழக்கிழமை ரூ. 400 உயர்ந்து, ரூ. 1,20,400 -க்கு தங்கம் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், இன்று(வெள்ளிக்கிழமை) காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 1,480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 185 குறைந்து ரூ. 14,765-க்கு விற்பனையாகிறது.

இதன் மூலமாக தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 2,280 குறைந்துள்ளது.

இதனிடையே, வெள்ளியின் விலை இன்று காலை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்தது. ஒரு கிராம் ரூ. 305 -க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3,05,000 -க்கும் விற்பனையாகிறது. மாலை வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560 அதிரடி உயர்வு!

