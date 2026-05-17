திமுக - அதிமுக கூட்டணி; ரஜினியின் பெயர் தேவையற்றது: டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

திமுக - அதிமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சில் ரஜினியின் பெயர் தேவையற்றது என்று திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், ”என்னைப் பற்றிய சில கருத்துகள் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பரவி வருகிறது. அதற்கு நான் விளக்கம் தர வேண்டும்.
தேர்தலில் வெற்றி, தோல்வி என்பது இயல்பானது. ஸ்டாலின் அவர்கள் கொளத்தூரில் தோல்வியுற்றது எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது. அதற்காக, நண்பர் என்ற முறையில் நான் அவரை சந்தித்தேன். அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது எங்கள் நட்பு” எனத் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பேசிய டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், “ரஜினி உண்மையான நிலவரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவர் எங்கள் கட்சித் தலைவரை தனிப்பட்ட நட்பின் காரணமாகச் சந்தித்தார். முதல்வர் விஜய்க்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்தச் செய்தி ஊடகங்களிலும் வெளியானது.
அவர் தனது நிலைப்பாட்டை விளக்கியுள்ளார். சிலர் இதைத் திரித்துக் கூறுகிறார்கள். ஆனால், அவரது பதிலானது நிலைமையைச் சரிசெய்யும். திமுக - அதிமுக கூட்டணி தொடர்பான பேச்சில் அவரது பெயர் தேவையற்ற முறையில் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது” எனத் தெரிவித்தார்.
Summary
DMK spokesperson T.K.S. Elangovan has stated that Rajini's name is unnecessary in the context of a DMK-AIADMK alliance.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
திமுக - அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடந்ததா? ஆர்.எஸ். பாரதி பதில்!
திமுக - அதிமுக ஒன்றிணைந்தால் பேரழிவு... நடிகர் விஷால் கருத்து!
திமுக - அதிமுக எதிரிகள்; கூட்டணிக்கு வாய்ப்பில்லை! டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்
திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது பரவிய வதந்தியா? பரப்பப்பட்டதா?
விடியோக்கள்
DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு