தமிழகத்தில் ஜூன் 1 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் ஜூன் 1 வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் புதன்கிழமை (மே 27) முதல் ஜூன் 1 வரை இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மீனவா்களுக்கான எச்சரிக்கை: தெற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகள், அதையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக் கடலில் புதன்கிழமை (மே 27) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 கி.மீ. வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேலும், தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், மன்னாா் வளைகுடா, குமரிக் கடலில் மே 30-ஆம் தேதி வரை சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 60 கி.மீ. வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
10 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் மே 30 வரை சற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடும். செவ்வாய்க்கிழமை அதிகபட்சமாக வேலூா் மாவட்டத்தில் 106.7 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது. சென்னை மீனம்பாக்கம், திருத்தணி- 105.98, மதுரை நகரம்-102.92, பாளையங்கோட்டை, புதுச்சேரி, நுங்கம்பாக்கம்-102.38, மதுரை விமான நிலையம்-101.3, கடலூா்-100.94, தஞ்சாவூா்-100.4 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.
மழை அளவு: தமிழகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வேலூா் மாவட்டம் விரிஞ்சிபுரத்தில் 80 மி.மீ. மழை பதிவானது. மேலும், கக்கதாசம் (கிருஷ்ணகிரி)- 60 மி.மீ., மதகொண்டப்பள்ளி, தளி கொத்தனூா் (கிருஷ்ணகிரி)-50 மி.மீ. மழை பதிவானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.