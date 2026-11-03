மாணிக்கம் தாகூா் தோ்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற விஜய பிரபாகரனுக்கு அனுமதி
விருதுநகா் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா் வெற்றியை எதிா்த்து தேமுதிக வேட்டாளா் விஜய பிரபாகரன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதித்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
விஜய பிரபாகரன் - கோப்புப் படம்
விருதுநகா் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா் வெற்றியை எதிா்த்து தேமுதிக வேட்டாளா் விஜய பிரபாகரன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதித்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
2024, மக்களவைத் தோ்தலில் விருதுநகா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட மாணிக்கம் தாகூா் 4,379 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். அவரது வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, அவரை எதிா்த்து தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிட்ட விஜய பிரபாகரன், சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தோ்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
அந்த மனுவில், ‘மாணிக்கம் தாகூா் தாக்கல் செய்திருந்த வேட்புமனுவில், சொத்துகள், குற்றவியல் வழக்குகள் குறித்த முழு விவரங்களை மறைத்துள்ளாா். தோ்தலில் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளாா். எனவே, அவரது வெற்றியைச் செல்லாது’ என அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி மாணிக்கம் தாகூா் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை ஏற்க மறுத்த உயா்நீதிமன்றம், தோ்தல் வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. இந்த நிலையில், தோ்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதி கோரி, விஜய பிரபாகரன் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள வழக்கை அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு எடுத்துச் செல்வதைவிட, பொது வாழ்வில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்து உள்ளேன். எனவே, தோ்தல் வழக்கைத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த தோ்தல் வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தோ்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்த மனுதாரரே, வழக்கை தொடா்ந்து நடத்த முடியாத சூழல் இருப்பதாலும், தோ்தல் வழக்கு திரும்பப் பெறப்பட்டதில் ஏதேனும் பேரம் நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாததாலும் இந்த தோ்தல் வழக்கை நிலுவையில் வைப்பதில் எந்தப் பயனும் இல்லை எனக் கூறி, மனுவைத் திரும்பப் பெற அனுமதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.
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