தில்லி காங்கிரஸ் பேரணியில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்
தில்லி காங்கிரஸ் பேரணியில் தமிழகத்திலிருந்து பெருந்திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்
தில்லி காங்கிரஸ் பேரணியில் தமிழகத்திலிருந்து பெருந்திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் சாா்பில் நவ.1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட பேரணிக்கு பல்வேறு தடைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனா். இந்தத் தடைகளை உடைத்து குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் பேரை திரட்டுகிற தீவிர முயற்சியில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன் காா்கே வழிகாட்டுதலின் பேரில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலா்கள் கே.சி. வேணுகோபால், பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோா் ஒருங்கிணைப்புப் பணியின் மூலமாக பேரணி மிகப்பெரிய வெற்றியடைவதற்கு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனா்.
தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும், சிறப்பு தீவிர திருத்தம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும், தோ்தல் ஆணைய இணையதளம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேரேணி நடைபெறுகிறது.
இந்தியாவில் ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமானால், தோ்தல் ஆணையம் பிரதமா் மோடி, உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் ஆகியோரின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும். இந்த நோக்கத்தில் தலைநகா் தில்லியில் நடைபெறுகிற பேரணிக்கு தமிழகத்திலிருந்து பெருந்திரளானவா்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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