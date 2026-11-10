திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டதா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி
தமிழகத்தில் நடைபெற்றுவரும் தொடர் கொலைகள் தொடர்பாக மாணிக்கம் தாகூர் பேசியது குறித்து...
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்
கடந்த திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டதா? என காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் நடைபெற்றுவரும் தொடர் கொலைகள் தொடர்பாக விருதுநகரில் செய்தியாளர்களுடன் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது:
''திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மனசாட்சிக்கு விரோதமில்லாமல் கடந்த காலத்தை திரும்பிப் பார்க்க வேண்டும். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக காவல் துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டதா?
காவல் துறையுடன் சண்டையிடாத காலம் முன்பு இருந்ததா? மகனின் நண்பர்களால் எஸ்.பி.யையும் டி.எஸ்.பி.யையும் மாற்றிய காலம் இருந்தது.
மு.க. ஸ்டாலின் மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் பேச வேண்டும். காவல் துறையினர் மாற்றத்தில் குடும்பத்தின் தலையீடு இல்லையா? அமைச்சர்களின் தலையீடுகள் இல்லையா? என்பதை அவர் திரும்பிப் பார்க்க வேண்டும்
திமுக ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கெட்டதற்கு முழு காரணம் காவல் துறையை முதல்வர் பொறுப்பில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டதுதான். அதனை மீட்டெடுக்க வேண்டும். அந்தப் பணிகளை முதல்வர் விஜய் செய்கிறார்'' எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், ''கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கான நூல்கள் விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு நூலகங்களில் உள்ள நூல்கள் பற்றிய தகவல்களை அரசு சரிபார்க்க வேண்டும்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
Did the police force function independently during the DMK regime Manickam Tagore asks
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