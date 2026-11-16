The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தனி விமானத்தில் தில்லி புறப்பட்டார் முதல்வர் விஜய்!நடிகை த்ரிஷா திருமணம் எப்போது? பிரபல பெண் ஜோதிடர் வெளியிட்ட கணிப்பு!ஆதவ் அர்ஜுனாவை பிரிவதாக மனைவி டெய்சி மார்ட்டின் அறிவிப்பு!பாம்பன் பாலத்திலிருந்து கடலில் குதித்த பயணிகள்! ஒருவர் பலி!திமுக ஆட்சியில் பதியப்பட்ட வழக்குகள் ரத்து! 92,000 விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் விடுவிப்பு!அக்வான் புயல் எங்கே கரையைக் கடக்கும்? வெளியான அதிர்ச்சித் தகவல்!கோவை சூலூர் சிறுமி கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துக்குமாருக்கு நவ. 16 வரை நீதிமன்றக் காவல்! ஐசிசி தலைவராக மீண்டும் ஜெய் ஷா தேர்வு!ஜார்க்கண்ட் நிலக்கரிச் சுரங்கம்!அபாயத்தில் 6 லட்சம் மரங்களும் யானைகள் வாழ்விடமும்!!மதுரை நகைக் கடை திருட்டு! நிஷாந்த் கைதானது எப்படி? பேருந்து ஓட்டுநரின் சந்தேகம்!குற்றவாளிகளின் ‘ஹோல்சேல்’ கூடாரமாக தவெக! மு.க. ஸ்டாலின்மதுரை நகைக் கடை திருட்டு! நிஷாந்த் கைதானது எப்படி? பேருந்து ஓட்டுநரின் சந்தேகம்!மதுரை நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கு: நிஷாந்த் கைது

வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டம்: ஒரு மாதத்தில் 35,000 விண்ணப்பம்!

கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 35000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தகவல்.

சூரிய ஒளி தகடுகள் - கோப்புப் படம்

Updated On :

வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு கடந்த ஒரு மாதத்தில் 35,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தன்னுடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஏப்ரல் 2026 வரை தமிழகத்தில் சுமார் 87 ஆயிரம் வீடுகளில் மட்டுமே சூரிய ஒளி மின் தகடுகள் இருந்து வந்த நிலையில், நமது முதல்வர் இந்தத் திட்டத்தை ஊக்குவிக்க கூடுதல் மானியத்தை அறிவித்தார்.

இந்தத் திட்டத்தை மக்கள் எளிதாகப் பயன்பெற மற்றும் எளிதாக விண்ணப்பிக்க tnebltd.gov.in/usrp/ என்ற ஒருங்கிணைந்த போர்டலை உருவாக்கி அதன்மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 35,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளன என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

மார்ச் 2027-க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைப்பது என்பதே நமது இலக்கு” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Electricity Minister CTR Nirmal Kumar has stated that 35,000 applications have been received over the past month for the scheme to install solar power panels in homes.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்க மானியம்

வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்க மானியம்

வீடுகளில் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டம்: அம்பத்தூரில் விழிப்புணா்வு முகாம்

வீடுகளில் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டம்: அம்பத்தூரில் விழிப்புணா்வு முகாம்

வீடுகளில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் அமைக்க ரூ.1 லட்சம் வரை மானியம்: வேலூா் ஆட்சியா்

வீடுகளில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் அமைக்க ரூ.1 லட்சம் வரை மானியம்: வேலூா் ஆட்சியா்

சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி : தகடுகள் அமைக்க நுகா்வோருக்கு விழிப்புணா்வு முகாம்

சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி : தகடுகள் அமைக்க நுகா்வோருக்கு விழிப்புணா்வு முகாம்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்