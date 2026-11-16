வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டம்: ஒரு மாதத்தில் 35,000 விண்ணப்பம்!
கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 35000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தகவல்.
சூரிய ஒளி தகடுகள் - கோப்புப் படம்
வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு கடந்த ஒரு மாதத்தில் 35,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தன்னுடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைக்கும் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஏப்ரல் 2026 வரை தமிழகத்தில் சுமார் 87 ஆயிரம் வீடுகளில் மட்டுமே சூரிய ஒளி மின் தகடுகள் இருந்து வந்த நிலையில், நமது முதல்வர் இந்தத் திட்டத்தை ஊக்குவிக்க கூடுதல் மானியத்தை அறிவித்தார்.
இந்தத் திட்டத்தை மக்கள் எளிதாகப் பயன்பெற மற்றும் எளிதாக விண்ணப்பிக்க tnebltd.gov.in/usrp/ என்ற ஒருங்கிணைந்த போர்டலை உருவாக்கி அதன்மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 35,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளன என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
மார்ச் 2027-க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் சூரிய மின்சாரத் தகடுகள் அமைப்பது என்பதே நமது இலக்கு” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Electricity Minister CTR Nirmal Kumar has stated that 35,000 applications have been received over the past month for the scheme to install solar power panels in homes.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.