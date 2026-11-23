ஆம்லெட் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! தொடர்ந்து குறையும் முட்டை விலை!
முட்டை விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருவது குறித்து...
முட்டை விலை - பிரதிப் படம்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 20 காசுகள் குறைந்து ரூ. 5.60-ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோழிப் பண்ணையாளர்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டு முட்டை விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும்.
அப்போது, முட்டை, கோழி இறைச்சி நுகர்வு தொடர்ந்து மக்களிடம் குறைந்து வருவதாலும், பிற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருவதாலும், தற்போதைய சூழலில் விலையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு ரூ. 5.60-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இதனால் ஆம்லேட், கலக்கி போன்ற முட்டையைக் கொண்டு செய்யப்படும் உணவுப் பொருள்கள் விரும்பி சாப்பிடுவோருக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விலை குறைவுக்கான காரணம்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் இருந்து துபை, கத்தார், ஓமன், வளைகுடா நாடுகளுக்கு மாதந்தோறும் 10 கோடி முட்டைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், கோழிகளுக்கான பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு காரணமாக, ஓமன் நாட்டில் நாமக்கல் முட்டைக்கு தற்காலிகத் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாட்டுக்கு மட்டும் மாதந்தோறும் 3 கோடி முட்டைகள் கப்பலில் அனுப்பிவைக்கப்படுகின்றன. தற்போது, இந்த முட்டைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படாமல் தேங்கியுள்ளன.
Summary
In the Namakkal zone, the price of an egg has been reduced by 20 paise and fixed at Rs. 5.60.
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