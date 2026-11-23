திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இருப்பது நிலஅளவைக் கல்: தொல்லியல் துறை ஆய்வறிக்கை
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருப்பது நில அளவைக் கல் என தமிழக தொல்லியல் துறையின் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருப்பது நில அளவைக் கல் என தமிழக தொல்லியல் துறையின் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மலைப் பகுதிகளில் 484 நில அளவைக் கற்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவை ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இதன்படி, சிக்கந்தா் தா்கா அருகே இருப்பது தீபத் தூண் இல்லை, நில அளவைக் கல்கல்தான் என்று தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த 98 பக்க ஆய்வு அறிக்கை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
ஆங்கிலேயா் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் நில அளவைத் திட்டத்தின் (ஜிடிஎஸ்) நிலையங்கள், இன்றும் பல்வேறு இடங்களில் கல் தூண்களாகவும் பாறைகளில் பொறிக்கப்பட்ட குறியீடுகளாகவும் காணப்படுகின்றன என அந்த ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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