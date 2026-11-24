கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏவை கைது செய்ய வேண்டும்: பாமக
கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கைது செய்ய வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது குறித்து...
அன்புமணி ராமதாஸ் - கோப்புப் படம்
கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கைது செய்ய வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 24) வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இது குறித்து அனுமணி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை வேண்டும்! கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் தேவையற்ற குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புகார் மூலம் இதுவரை பொதுவெளியில் விவாதிக்கப்பட்டு வந்த இந்த சிக்கல் தொடர்பாக தெளிவு பிறந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் செல்பேசி மூலம் தவறான குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாகவும், இரவில் முகாம் அலுவலகத்திற்கு சென்றதாகவும் ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.
இந்த நிகழ்வு சுமார் இரு மாதங்களுக்கு முன் நடந்ததாகக் கூறப்படும் போதிலும் இது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பிலிருந்து எந்த புகாரும் அளிக்கப்படவில்லை என்பதே இதற்கு காரணமாகக் கூறப்பட்டு வந்தது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதுதொடர்பான வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த போதும் இதே நிலைப்பாட்டையே தமிழக அரசு மேற்கொண்டது. இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அந்தப் பெண் நேற்று புகார் அளித்ததாக நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ள நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது அந்தப் பெண் புகார் அளித்திருப்பதை அரசும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்த விவகாரத்தில் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதியரசரும், இந்த வழக்கில் அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது? உள் விசாரணைக் குழு எப்போது அமைக்கப் போகிறீர்கள்? என்று அடுக்கடுக்காக வினாக்களை எழுப்பியதுடன், இந்த வழக்கில் யாரையும் காப்பாற்ற முயற்சிக்கக் கூடாது என்று தமிழக் அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அதனால், இனியும் கால தாமதம் செய்யாமல் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தொல்லை கொடுத்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மீது கைது உள்ளிட்ட சட்டப்படியான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Summary
PMK leader Anbumani Ramadoss demanded on Tuesday (Nov. 24) that TVK MLA Arul Vignesh from Kallakurichi be arrested.
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