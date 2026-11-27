சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 27) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 27) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் பற்றி...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம். - கோப்புப்படம்
5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடைக் கோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு, திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெற்றிக்கு எதிராக மிலானி என்பவர் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்
* திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை கோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு
* பெரம்பூர் தொகுதியில் தனது வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு
* திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெற்றிக்கு எதிராக மிலானி என்பவர் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் தீர்ப்பு
* ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய தவெக எம்எல்ஏ மீது வழக்குப்பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிமுக வழக்குரைஞர் திரிசூலி தொடர்ந்த வழக்கு
* தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் பெற்றதாக அன்பில் மகேஸ் உள்ளிட்டோர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு
* தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் பெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் பிணை கோரி அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த வழக்குகள் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (Nov. 27)?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.