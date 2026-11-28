திருப்பரங்குன்றத்தில் மாலை 5 மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்படும்! நீதிபதிகள் அறிவிப்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் மாலை 5 மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்படும் என நீதிபதிகள் அறிவிப்பு...
திருப்பரங்குன்றத்தில் நீதிபதிகள்... - DNS
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் இன்று (நவ. 28) மாலை 5 மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்படும் கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின்போது திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததால் இன்று (நவ. 28, சனிக்கிழமை) தூணில் தீபமேற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் வைத்தியநாதன், பார்த்திபன் ஆகியோர் இன்று காலை திருப்பரங்குன்றம் வருகை தந்த நிலையில், தீபசட்டியுடன் ரதவீதியில் வலம் வந்தனர்.
இருவரும் தீபம் ஏற்றுவதற்கான உபகரணங்களை கோயில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, தங்கும் விடுதிக்கு புறப்பட்டனர்.
மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படும்போது யார், யாருக்கெல்லாம் அனுமதி என்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் முடிவு எடுப்பார் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் மாலை 5 மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்படும் எனவும் நீதிபதிகள் அறிவித்தனர்.
Summary
A lamp will be lit on a pillar at the Tirupparankundram hill at 5 PM: Judges
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