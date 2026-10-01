குப்பையில் கிடந்த 7 சவரன் தங்க நகைகள்! ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளருக்கு பாராட்டு!
மயிலாப்பூரில் குப்பையில் கிடந்த 7 சவரன் தங்க நகைகளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளர் மோகன் காந்திக்கு காவல்துறை பாராட்டு...
குப்பையில் கிடந்த தங்க நகைகளை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளர், காவல் அதிகாரிகள்... - DIN
சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியில் வழக்கம்போல் குப்பைகளைச் சேகரிக்கும் பணியில் தூய்மைப் பணியாளர் மோகன் காந்தி ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது அப்பகுதியில் கிடந்த பொருள்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டபோது, அங்கு தங்க நகைகள் கிடப்பதை அவர் கவனித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அந்த நகைகளை பாதுகாப்பாக எடுத்த மோகன் காந்தி, அவை யாருக்குச் சொந்தமானது என்பது குறித்து விசாரித்து தாமாக வைத்துக்கொள்ளாமல், உடனடியாக மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்று காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார்.
அவர் ஒப்படைத்த நகைகள் சுமார் 7 சவரன் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, காவல்துறையினர் நகைகளின் உரிமையாளர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு, உரியவரை அடையாளம் கண்டனர்.
தூய்மைப் பணியாளருக்கு பாராட்டு...
பின்னர் காவல்துறையினர் முன்னிலையில், கண்டெடுக்கப்பட்ட சுமார் 7 சவரன் தங்க நகைகள் அதன் உரிமையாளரிடம் பாதுகாப்பாக மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
தனக்கு கிடைத்த விலைமதிப்புமிக்க தங்க நகைகளை நேர்மையுடன் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்து, உரியவரிடம் அவை சென்றடைய காரணமாக இருந்த தூய்மைப் பணியாளர் மோகன் காந்தியின் செயல் பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.
குப்பைகளை அகற்றி நகரை தூய்மையாக வைத்திருக்கும் பணியில் ஈடுபடும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் சமூகப் பங்களிப்புடன், மோகன் காந்தி வெளிப்படுத்திய நேர்மையும் பொறுப்புணர்வும் மக்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
கண்டெடுத்த பொருளை உரியவரிடம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற மனிதநேயத்துடனும் நேர்மையுடனும் செயல்பட்ட மோகன் காந்திக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
Summary
7 sovereigns of gold jewelry found in the trash; Sanitation worker handing it over
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