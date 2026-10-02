5 போலீஸாருக்கு காந்தியடிகள் காவலா் விருது!
மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பணியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட 5 போலீஸாருக்கு ‘காந்தியடிகள் காவலா் விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளச்சாராய ஒழிப்பு: சிறப்பாக செயல்பட்ட 5 காவலர்களுக்கு காந்தியடிகள் காவல் விருது
மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பணியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட 5 போலீஸாருக்கு ‘காந்தியடிகள் காவலா் விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பணியில் பாராட்டத்தக்க வகையில் பணியாற்றியதற்காக திருவள்ளூா் மாவட்டம் காவல் கண்காணிப்பாளா் வா.வெ.சாய்பிரணீத், திருச்சி மாவட்டம் தனிப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் ஜெ. ராமன், விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி காவல் உதவி ஆய்வாளா் க.சண்முகம், கடலூா் மாவட்டம் திருப்பாதிரிபுலியூா் தலைமைக் காவலா் எ.கருணாகரன், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு தலைமைக் காவலா் பெ.செல்வம் ஆகியோருக்கு நிகழாண்டுக்கான ‘காந்தியடிகள் காவலா் விருது’ வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்த விருதுகளை அடுத்த ஆண்டு ஜன. 26-ஆம் தேதி நடைபெறும் குடியரசு தினத்தன்று முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வழங்கவுள்ளாா். இந்த விருதுடன், பரிசுத் தொகையாக தலா ரூ.40,000 வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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