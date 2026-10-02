தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்காத அரசு: நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு போதிய மின்சாரம் வழங்கமால், சொந்தமாக ஜெனரேட்டா்களை இயக்கிக்கொள்ளுமாறு தமிழக மின்வாரியம் அழுத்தம் கொடுப்பதாக பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
நயினாா் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு போதிய மின்சாரம் வழங்கமால், சொந்தமாக ஜெனரேட்டா்களை இயக்கிக்கொள்ளுமாறு தமிழக மின்வாரியம் அழுத்தம் கொடுப்பதாக பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழகத்தில் இரவு நேரங்களில் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தாமல் சொந்தமாக ஜெனரேட்டா்களை இயக்கிக்கொள்ளுமாறு உயா் அழுத்தத் தொழில் நிறுவனங்களை தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் அறிவுறுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது. புதிய ஆட்சி, சிறந்த நிா்வாகம் என கூறும் தவெக அரசால், மின் பற்றாக்குறையைக்கூடச் சமாளிக்க முடியவில்லை. முன்கூட்டிய திட்டமிடல் துளியுமின்றி, தமிழகத்தைத் தொழில் முடக்கத்துக்கும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டுக்கும் தள்ளிவிட்டதே முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அரசின் நிா்வாகத் தோல்விக்கான சான்றாகும்.
கோவை, திருப்பூா் உள்ளிட்ட முக்கியத் தொழில் நகரங்களில் இயங்கும் வாா்ப்பகங்கள் மற்றும் பஞ்சாலைகளின் இயக்கம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு, லட்சக்கணக்கான தொழிலாளா்களின் வேலைவாய்ப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
தொழில்முனைவோருக்குத் துணை நிற்காமல் அவா்கள் தலையிலேயே கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்றுவது நியாயமற்றது. எனவே, தவெக அரசு மெத்தனப் போக்கைக் கைவிட்டு, மாற்று வழிகளில் மின்சாரத்தை உடனடியாகக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.
தொழிற்சாலைகளுக்கு 24 மணி நேரமும் தடையற்ற, சீரான மின்சாரம் கிடைப்பதை உறுதிசெய்து, தொழில் துறையினரின் நலனையும், வாழ்வாதாரத்தையும் காக்க அரசு போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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