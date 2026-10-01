விமான பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானி: இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் பாராட்டு
விமான பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானிக்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராட்டு குறித்து...
விமான பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானி - கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் - AP
விமான பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானிக்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின், தமிழ்நாடு மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்ததாவது:
துபையில் இருந்து இஸ்ரேல் சென்று கொண்டிருந்த விமானத்தை தரையில் மோத முயற்சி செய்த துணை விமானியின் கொடூர முயற்சியை முறியடித்து, 180 பயணிகளின் உயிரை இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சார் காப்பாற்றியுள்ளார்.
துணை விமானி கத்தியால் குத்தியதில் ஏற்பட்ட ரத்த வெள்ளத்திலும் போராடி, விமானத்தை பத்திரமாக சௌதி அரேபியாவின் தபூக் விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கி, பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ள, இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் வீர தீரச் செயலை பாராட்டுவதாக கூறியுள்ளார்.
Indian pilot saves lives of air passengers
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