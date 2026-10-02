பெண்களுக்கு எந்தெந்த பேருந்துகளில் கட்டணமில்லை? முழு விவரம்!
மகளிர் கட்டணில்லா பேருந்து பயணத் திட்டத்தின் முழு விவரம்...
ச. ஜோசப் விஜய் - TNDIPR
மகளிர் கட்டணில்லா பேருந்து பயணத்தின் விரிவாக்க திட்டத்தை முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று காலை தொடக்கிவைத்தார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் மாநகர சாதாரண பேருந்துகளில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், புறநகா் அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிா் கட்டணில்லா பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி, ‘வெற்றிப் பயணம்’ என்ற பெயரில் மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளான அக். 2 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் முதல்வா் விஜய் அறிவித்திருந்தாா்.
அதன்படி, இத்திட்டத்தை சென்னை கோயம்பேட்டில் இருந்து முதல்வா் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தார்.
எந்தெந்த பேருந்துகளில் இலவசம்?
வெற்றிப் பயணம் திட்டம் மூலம் முதல் கட்டமாக, மாநகரம், நகரங்களில் சாதாரணப் பேருந்துகள் மட்டுமன்றி எக்ஸ்பிரஸ், எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ், தாழ்தள அரசுப் பேருந்துகளிலும், இனி மகளிா் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ், மாநகர குளிர்சாதன பேருந்துகளில் பயணிக்க முடியாது.
கூடுதலாக, மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணம் மேற்கொள்ள ஏதுவாக புறநகா் மற்றும் மலைப் பகுதிகளில், சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளிலும் மகளிா் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம்.
இதற்கு வருமான உச்சவரம்போ, பயண எண்ணிக்கை கட்டுப்பாடுகளோ இல்லை. திருநா்களும் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம்.
Summary
On which buses can women travel for free? Full details!
டீலக்ஸ், புறநகர் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயணம்: பெண்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்து தொடக்கி வைத்த முதல்வர்!
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