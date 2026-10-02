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மாநில நெடுஞ்சாலை வழிகாட்டிப் பலகைகளில் ஊர்ப்பெயர்களை இந்தியில் எழுதுவதா? - அன்புமணி கண்டனம்

மாநில நெடுஞ்சாலை வழிகாட்டிப் பலகைகளில் ஊர்ப்பெயர்களை இந்தியில் எழுதியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுவது தொடர்பாக...

Writing the names of towns in Hindi on state highway signboards is wrong

அன்புமணி - கோப்புப் படம்

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மாநில நெடுஞ்சாலை வழிகாட்டிப் பலகைகளில் ஊர்ப்பெயர்களை இந்தியில் எழுதியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நாசரேத் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் (எண் 93) அமைக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டி பலகையில் திருநெல்வேலி, ஆழ்வார்திருநகரி, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் ஆகிய ஊர்களின் பெயர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளுடன் இந்தியிலும் எழுதப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராக போராடிய தமிழகத்தில் மாநில அரசே இந்தியில் பெயர்களை எழுதியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் இந்தியில் ஊர்ப்பெயர்கள் எழுதப்பட்டதைக் கண்டித்து பல போராட்டங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஆனால், மாநில அரசே இந்தியில் ஊர்ப்பெயர்களை எழுதுவதை ஏற்க முடியாது. இதன் பின்னணி என்ன? யார் காரணம்? என்பது குறித்து அரசு விசாரணை நடத்த வேண்டும். தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழிகாட்டி பலகைகளில் இந்தி எழுத்துகள் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Writing the names of towns in Hindi on state highway signboards is wrong. Actionmust be taken against those responsible!

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