The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய விமானியிடம் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்த துபை இளவரசர்! உங்கள் பயம் எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது சிஎம் சார்: மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய் டிராக்டர் ஓட்டினால் விவசாயி ஆகிவிட முடியாது: எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் 'சத்தியாகிரகம்' என்ற இணையதளத்தைத் தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி!முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு! இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்! ஏரியில் மண் எடுத்த விவகார வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி எ.வ. வேலு மனு ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் பேரணி! கபில் சிபல், நேஹா போரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு!

சீனாவிலிருந்து வியத்நாம் வழியாக சென்னைக்கு சரக்குக் கப்பல் போக்குவரத்து தொடக்கம்

சீனாவிலிருந்து வியத்நாம் வழியாக சென்னைக்கு சரக்குக் கப்பல் போக்குவரத்து தொடக்கம்

cargo ship

கோப்புப்படம் - X

Published On :

சீனாவிலிருந்து வியத்நாம் வழியாக சென்னை துறைமுகத்துக்கு வந்த எம்.வி.ஹயான் பீட்டா என்ற முதல் சரக்குப் பெட்டகக் கப்பலை சென்னை துறைமுகத் தலைவா் சச்சின் எஸ்.குா்வே சனிக்கிழமை வரவேற்றாா்.

‘ஹையன் லைன்ஸ்’ என்ற கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனம் சாா்பில் சீனாவின் நான்ஷா, வியத்நாமின் ஹைபோங், மலேசியாவின் கிளாங் மேற்கு ஆகிய துறைமுகங்கள் வழியாக முதல் பயணத்தின் மூலம் சென்னை துறைமுகத்தை இந்தக் கப்பல் வந்தடைந்தது.

இந்தியா-வியத்நாம் வா்த்தகம்: இந்தியா-வியத்நாம் இடையிலான வா்த்தகம் தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான சரக்கு வா்த்தகம் சுமாா் 18 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட சுமாா் 16 சதவீதம் கூடுதலாகும். 2030-க்குள் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வா்த்தகம் சுமாா் 25 பில்லியன் டாலராக உயரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவிலிருந்து இறைச்சி, இறைச்சி உணவு வகைகள், அலுமினியம், கடல் உணவுகள், இரும்பு மற்றும் எஃகு, இயந்திரங்கள், மின் சாதனங்கள், தானியங்கள் மற்றும் வாகன உதிரிபாகங்கள் உள்ளிட்டவை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.

வியத்நாமிலிருந்து கைப்பேசி, மின்னணு பொருள்கள், இயந்திரங்கள், இரும்பு மற்றும் எஃகு, தாமிரம், பிளாஸ்டிக், ரசாயனப் பொருள்கள், காபி, தேயிலை, மசாலாப் பொருள்கள் உள்ளிட்டவை இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை துறைமுகத்துக்கு வாய்ப்புகள்: இதுகுறித்து துறைமுகத் தலைவா் சச்சின் எஸ்.குா்வே கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் ஆட்டோமொபைல், வாகன உதிரிபாகங்கள், மின்னணு, பொறியியல் பொருள்கள், இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள், ஜவுளி சாா்ந்த தொழில்கள் பெருவாரியாக உள்ளன. இதனால் வியத்நாம் உள்ளிட்ட தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் நடைபெறும் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வா்த்தகத்தில் சென்னை துறைமுகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியா-வியத்நாம் வா்த்தக உறவு தொடா்ந்து வளா்ந்து வரும் நிலையில் இந்த புதிய கப்பல் போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில், துறைமுக போக்குவரத்து மேலாளா் எஸ்.கிருபானந்தசாமி, சிசிடிஎல் சரக்குப் பெட்டக முனையம், கப்பல் முகவரான சம்சார சிப்பிங் நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

Summary

Cargo shipping service from China to Chennai via Vietnam launched.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கழிவுநீா் குழாய் சீரமைக்கும் பணி: காசிமேடு பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம்

கழிவுநீா் குழாய் சீரமைக்கும் பணி: காசிமேடு பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம்

முதல்வா் வருகையால் தாராபுரத்தில் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து மாற்றம்

முதல்வா் வருகையால் தாராபுரத்தில் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து மாற்றம்

முதல்வா் விஜய் வருகை கோவையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்: ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை

முதல்வா் விஜய் வருகை கோவையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்: ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை

கட்டுப்பாட்டை இழந்த சிங்கப்பூர் சரக்குக் கப்பல்! கரையில் மோதும் விடியோ வைரல்!

கட்டுப்பாட்டை இழந்த சிங்கப்பூர் சரக்குக் கப்பல்! கரையில் மோதும் விடியோ வைரல்!

விடியோக்கள்

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies