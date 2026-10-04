மதுரை: ஆம்புலன்ஸ்-கார் நேருக்கு நேர் மோதி 3 பேர் பலி!
மதுரையில் ஆம்புலன்ஸ்-கார் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்து பற்றி....
விபத்து.
மதுரையில் ஆம்புலன்ஸ்-கார் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் 3 பலியான நிகழ்வு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் - கப்பலூர் நெடுஞ்சாலையில் ஆம்புலன்ஸ், கார் நேருக்கு நேர் மோதி ஞாயிற்றுக்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது. இந்த சம்பவத்தில் 3 பேர் பலியாகினர்.
விபத்தில் ஆம்புலன்ஸில் வந்த 2 பேர், கார் ஓட்டுநர் பலியான நிலையில் படுகாயமடைந்த 2 பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சொக்கநாதன் பட்டி விளக்கு என்ற இடத்தில் நடந்த விபத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விபத்து தொடர்பாக போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Summary
The incident in which 3 people were killed in a head-on collision between an ambulance and a car in Madurai.
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