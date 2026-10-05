காவல்துறையால் தேடப்படும் குற்றவாளியுடன் முதல்வர் விஜய்: ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றச்சாட்டு!
முதல்வர் விஜய் தேடப்படும் குற்றவாளியுடன் மாட்டு வண்டியில் பயணம் செய்ததாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
தாராபுரம் தொகுதியில் மாட்டு வண்டியில் சென்று வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் தேடப்படும் குற்றவாளியுடன் மாட்டு வண்டியில் பயணம் செய்ததாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தமிழக வெற்றி கழகத்தையும், காவல்துறையின் செயல்பாடுகளையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
அவர் பேசுகையில், ”காவல்துறையால் தேடப்படும் நபர் என கூறப்படும் அசோக், தமிழக முதல்வருடன் மாட்டு வண்டியில் எவ்வாறு பயணம் செய்தார்? இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறை ஏன் இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், ”தமிழக வெற்றி கழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, குழந்தைகளை பயன்படுத்தி திமுகவை விமர்சிக்கும் வகையில் கருத்துகளை வெளியிட்ட விவகாரத்தில் காவல்துறை மௌனம் காத்தது ஏன்? இந்த இரண்டு விவகாரங்களிலும் காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
அதேநேரம், முன்னாள் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் மீது தமிழகக் காவல்துறையினர் அவசர அவசரமாக வழக்குப்பதிவு செய்தது ஏன்?
காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சரே, தேடப்படும் குற்றவாளி என கூறப்படும் நபருடன் செல்கிறார். தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று பொதுமக்களுக்கு தேவையில்லை” என்று பேசியுள்ளார்.
Summary
Chief Minister Vijay with a criminal wanted by the police: R.S. Bharathi's allegation!
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