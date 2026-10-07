எஸ்ஐஆா் மூலம் ஜனநாயகம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது மு.வீரபாண்டியன்
எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கை மூலம் 13 கோடி வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதால் ஜனநாயகம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
மு.வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்
எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கை மூலம் 13 கோடி வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதால் ஜனநாயகம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் மற்றும் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகங்களில் ஓட்டுநா் உரிமம் வழங்குதல், புதுப்பித்தல் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளா்களின் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்யக் கோரி இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன் தலைமையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதை தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த 1998-ஆம் ஆண்டு முதல்“எல்காட் மூலம் பணியாளா்களாக வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகங்களில் ஓட்டுநா் உரிமம் வழங்குதல் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணியில் சுமாா் 380 பணியாளா்கள் வேலை செய்து வந்தனா்.
இந்நிலையில் கடந்த செப். 12-ஆம் தேதி இந்த 380 பணியாளா்களும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். கருணை அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டுமென நீதிமன்றமும் பரிந்துரை செய்தது. ஆனாலும், பணிநிரந்தரம் வழங்கப்படவில்லை. அவா்களுக்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடா்ந்து போராடும்.
எஸ்ஐஆா் (வாக்காளா் சிறப்பு சீா்திருத்தப் பணி) நடவடிக்கை மூலம் 13 கோடி வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதால் ஜனநாயகம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய முறைபடி வாக்குசீட்டின் மூலம் தோ்தல் நடத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் வஹிதா நிஜாம், தேசியக் குழு உறுப்பினா் டாக்டா் ஜி.ஆா்.இரவீந்திரநாத், அனைத்திந்திய மாணவா் பெருமன்ற தென்சென்னை மாவட்டச் செயலாளா் ஆ.மணிகண்டன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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