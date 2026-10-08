தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 10 பேர் பலி; 21,655 பேர் பாதிப்பு! அமைச்சர் அருண்ராஜ்
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 10 பேர் பலியாகியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் - கோப்புப்படம்.
தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை மூலம் தீவிர கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் மற்றும் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியதாவது:
”தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் டெங்கு பாதிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. மாநிலம் முழுவதும் நாள்தோறும் காய்ச்சல் முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 1,000 பேர் பரிசோதனை செய்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜன. 1 முதல் அக். 7 வரை, 21,655 பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தற்போது சென்னையில் டெங்கு பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்துள்ளது. பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பருவமழை காலங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும், விழிப்புணர்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கட்டடப் பணிகள் நடக்கும் இடங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால் முதல்முறை ரூ. 10,000 அபராதமும், இரண்டாவது முறை கூடுதலாகவும் வசூலிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
Summary
10 deaths and 21,655 cases of dengue fever in Tamil Nadu: Minister Arunraj
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