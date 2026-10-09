முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான வழக்கு: நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் தடை
முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது குறித்து....
எ.வ.வேலு - கோப்புப் படம்
சென்னை: திமுக இளைஞரணி மாநாட்டுக்காக ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மண் எடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகனுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கக் கூடாது என லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி, திருவண்ணாமலையில் திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாடு, நடத்தப்பட்டது. இந்த மாநாட்டு திடலை சமன்படுத்துவதற்காக, அருகில் உள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக 12 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு, 10 முதல் 23 அடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன்மூலம் அரசுக்கு ரூ.8 கோடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், கடந்த ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அவரது மகன் எ.வ.குமரன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் எ.வ.குமரன் தாக்கல் செய்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதிக்க மறுத்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இருவர் தரப்பிலும் முன்ஜாமீன் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுவுக்கு பதிலளிக்க காவல்துறை தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகனுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டதுடன், முன்ஜாமீன் கோரிய மனுக்களுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்து றை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.
Case against former Minister E.V. Velu: High Court stays action
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