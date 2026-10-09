போக்சோ வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் மேலும் நீட்டிப்பு
போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி....
வீரமணி - கோப்புப்படம்
போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளா் வீரமணி கடந்த ஆக. 29-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். இந்த வழக்கில் ஏராளமான சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டதாக வந்த தகவலைத் தொடா்ந்து, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை 3 பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து டிஜிபி உத்தரவிட்டாா்.
இதுவரை ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 5 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல் வழக்கில் நீதிமன்றக் காவல் நிறைவடைந்த நிலையில் புழல் சிறையில் இருந்து ஜெம் வீரமணி காணொளி மூலம் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது அவரை அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 2ஆவது வழக்கில் கைதான ஜெம் வீரமணியை அக்.29 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The judicial custody of Gem R Veeramani, who was arrested and imprisoned in a POCSO case, has been further extended.
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