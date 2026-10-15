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மாவட்டங்களில் புத்தகக் காட்சி: ரூ.8.45 கோடி ஒதுக்கீடு

தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சி நடத்துவதற்கு தமிழக அரசு சாா்பில் ரூ.8.45 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரதிப் படம்

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தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சி நடத்துவதற்கு தமிழக அரசு சாா்பில் ரூ.8.45 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் இன்னசென்ட் திவ்யா வெளியிட்ட அரசாணை: பொதுமக்களிடம் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சிகள் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 2022-2023-ஆம் ஆண்டில் மாவட்டங்கள் ஏ, பி, சி என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

ஏ- பிரிவுக்கு ரூ.17.50 லட்சம், பி -பிரிவுக்கு ரூ.14 லட்சம், சி -பிரிவுக்கு ரூ.12 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ.4.96 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கடந்த 2023-2024, 2024, 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சிகள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன.

இந்நிலையில், நிகழ் கல்வியாண்டில் (2026 - 2027) தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சி நடத்துவதற்கு ரூ.8.45 கோடியை தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. பொது நூலக இயக்குநா் இந்த நிதியை மாவட்ட கருவூலங்கள் மூலம் பெற்று புத்தகக் காட்சியை நடத்திக் கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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