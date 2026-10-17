இரவு 7 மணி வரை சென்னை உள்பட 28 மாவட்டங்களில் மழை!
அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு மழை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்...
கோப்புப் படம் - IANS
அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு 28 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக். 17) தெரிவித்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு மழை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
"தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு (இரவு 7 மணி வரை) தமிழகத்தின் திண்டுக்கல், மதுரை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், தேனி, திருவள்ளூர், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
செங்கல்பட்டு, சென்னை, கோயம்புத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, மயிலாடுதுறை, ராணிப்பேட்டை, தென்காசி, நீலகிரி, திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருவண்ணாமலை, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், வேலூர், விழுப்புரம், விருதுநகர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
TN rain update for next 3 hours in chennai and tamilnadu
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