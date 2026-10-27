தமிழக அமைச்சரவை நாளை கூடுகிறது!
முதல்வா் விஜய் தலைமையில் நாளை அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறுவது குறித்து...
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் வியாழக்கிழமை (அக். 29) காலை 10.30 மணியளவில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறுகிறது.
முதல்வா் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு கடந்த மே 10-ஆம் தேதி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெறும் 3-ஆவது அமைச்சரவைக் கூட்டம் இதுவாகும். தவெக அரசு பொறுப்பேற்றதும் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 436 திட்டங்கள் பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன. அதன்பிறகு ஜூலை 16-ஆம் தேதி 2-ஆவது அமைச்சரவைக் கூட்டம் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் தொடா்பாக நடைபெற்றது.
முதல்வா் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்துக்குப் பிறகு இப்போது நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்க உள்ள நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடா்பான முன்மொழிவுகள், விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ள நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் பெறப்பட உள்ளதாக எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
மேலும், மின் தடை விவகாரம் பெரிதாக உள்ளதால் பேட்டரி எரிசக்தி சேமிப்புத் திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், அரசின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள், தோ்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் துறைவாரியான இலக்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் தொடா்பாகவும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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