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டாம்கோ சிறப்பு செயல்பாட்டுக்கு முதல் பரிசு: அமைச்சா் பாராட்டு

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம், தென் மண்டல அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டதையடுத்து சிறப்பு சான்றிதழ் மற்றும் முதல் பரிசு பெற்றது.

அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான் - கோப்புப் படம்

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தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம், தென் மண்டல அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டதையடுத்து சிறப்பு சான்றிதழ் மற்றும் முதல் பரிசு பெற்றது. இதற்கு சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகான் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து துறை சாா்பில் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம், தமிழகத்தில் வசிக்கும் சிறுபான்மையினரான இஸ்லாமியா், கிறிஸ்தவா், சீக்கியா், புத்த மதத்தவா், பாா்சி மற்றும் ஜெயின் ஆகியோா் பயன் பெறும் வகையில், சுய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் ஈட்டுதலுக்கான செயல்பாடுகளுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கி வருகிறது. தேசிய சிறுபான்மையினா் வளா்ச்சி மற்றும் நிதி கழகத்தின் முகவா்களாக செயல்பட்டு வரும் தென் மண்டல மாநிலங்களுக்கான மண்டல ஆய்வு கூட்டம் அண்மையில் ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் மாநில முகமையாக செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழக தென்மண்டல அளவில் கடந்த 2025 -26 ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டமைக்கு முதல் பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் பரிசு, தேசிய சிறுபான்மையினா் வளா்ச்சி மற்றும் நிதிக் கழகத்தின் தலைவா் (ம) மேலாண்மை இயக்குநரால் வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்துக்கு, சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகான் வாழ்த்துகளையும், பாராட்டையும் தெரிவித்தாா்.

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