The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உ.பி. எம்எல்சி தேர்தல்! மோடியின் வாரணாசி தொகுதியில் சமாஜவாதி வெற்றி!தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய மேலும் 2 கைதிகள் பிடிபட்டனர்! இதுவரை 15 பேர் கைது!இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உயரிய விருது!தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின் இளநிலை பயிற்சி அலுவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்!ராணிப்பேட்டையில் காணாமல் போன ஒரு வயது பெண் குழந்தை ஆந்திரத்தில் மீட்பு!

சேலத்தில் அமைச்சர் ஏற்றிய தேசியக்கொடி தலைகீழாக பறந்ததால் பரபரப்பு!

சேலத்தில் அமைச்சர் ஏற்றிய தேசியக்கொடி தலைகீழாக பறந்தது பற்றி...

Salem

சேலத்தில் அமைச்சர் ஏற்றிய தேசியக்கொடி தலைகீழாக பறந்ததால் பரபரப்பு - Dinamani

Updated On :

சேலத்தில் மாநில அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் தொடக்க விழாவில் அமைச்சர் விஜய் தமிழன் ஏற்றிய தேசியக் கொடி சிறிது நேரம் தலைகீழாக பறந்தது.

சேலம் மகாத்மா காந்தி விளையாட்டு திடலில் மாநில அளவிலான 67 ஆவது குடியரசு நாள் தடகளப் போட்டிகள் இன்று தொடங்கின. இந்த போட்டிகளின் தொடக்க விழாவில் கலந்துகொண்ட போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தேசியக் கொடியேற்றி தொடக்கிவைத்தார்.

அவர் தேசியக் கொடியை ஏற்றியவுடன் கயிறு அறுந்து கொடி தலைகீழாக பறந்தது. இதனால் விழாவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதனை பார்த்த அமைச்சர் பார்த்திபன், உடனடியாக தேசியக் கொடியை கீழே இறக்கி, கயிற்றில் இறுக்கமாக கொடியைக் கட்டிய பிறகு மீண்டும் ஏற்றி வைத்தார்.

பின்னர், மாவட்ட வாரியாக வீரர், வீராங்கனைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அமைச்சர் பார்த்திபன் ஏற்றுக்கொண்டார்.

Summary

Sensation in Salem as the national flag hoisted by a minister flies upside down!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அமெரிக்காவுக்கு டீசல் ஏற்றுமதி தொடக்கம்: ரஷியா தகவல்

அமெரிக்காவுக்கு டீசல் ஏற்றுமதி தொடக்கம்: ரஷியா தகவல்

சேலத்தில் 550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை: குற்றவாளிகள் பிடிபட்டது எப்படி? - காவல் ஆணையர் விளக்கம்

சேலத்தில் 550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை: குற்றவாளிகள் பிடிபட்டது எப்படி? - காவல் ஆணையர் விளக்கம்

இது தெரியுமா? பல்லிகளால் சுவரின் கூரையில் எப்படித் தலைகீழாக நடக்க முடிகின்றது?

இது தெரியுமா? பல்லிகளால் சுவரின் கூரையில் எப்படித் தலைகீழாக நடக்க முடிகின்றது?

தண்ணீர் தொட்டியில் பெண் சடலம்! சேலத்தில் பரபரப்பு

தண்ணீர் தொட்டியில் பெண் சடலம்! சேலத்தில் பரபரப்பு

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!