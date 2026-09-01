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மேட்டூர் அணை திறப்பு! இன்றைய செய்திகள் செப். 1 - நேரலை!

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மேட்டூர் செல்லும் முதல்வர் விஜய்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 10:28 am IST
4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செப். 1) சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,080-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,385-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 255-க்கும் கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

மேட்டூர் அணை திறப்பு: சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு!

மேட்டூர் அணை திறப்பையொட்டி சேலம் விமான நிலையம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

ஓய்வெடுக்கவோ திருமணங்கள் நடத்தவோ வெளிநாடுகள் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி

சுதேசி கொள்கையை நாம் ஏற்க வேண்டும். ஓய்வெடுப்பதற்கோ திருமணங்களை நடத்துவதற்காகவோ வெளிநாடுகள் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருமணங்கள் இந்தியாவில் நடத்தப்பட வேண்டும். தேவைகள் இல்லாதபட்சத்தில், தங்கம் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

52 கோயில்களில் இன்று முதல் கைப்பேசிக்கு தடை! லாக்கரில் வைக்க ரூ. 5 கட்டணம்!

தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 52 முதுநிலை திருக்கோயில்களுக்குள் பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என்ற உத்தரவு இன்று முதல் (செப்.1) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

அந்நிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகப் போராடிய பூலித்தேவன் பிறந்த நாளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!

தாய்நாட்டு விடுதலைக்காகத் தன்னலமின்றிப் போராடிய மாவீரன் பூலித்தேவனின் புகழ் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்: பூலித்தேவன் பிறந்த நாளுக்கு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வு

சென்னையில் 19 கிலோ எடைகொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 10.50 உயர்ந்து, ரூ.2,916.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இருப்பினும், 14.2 கிலோ எடைகொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ரூ. 957.50-க்கு அதே விலையில் தொடர்கிறது.

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

முதல்வர் விஜய் பிரிட்டன் பயணம்? ஏன்?

முதல்வர் விஜய் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக செப். 10-ல் பிரிட்டன் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

4:49 am, 1 செப்டம்பர் 2026

உஷார்!! முதல்வர் விஜய்யின் பெயரில் சமூக ஊடகங்களில் மோசடி

மத்திய பிரதேசத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அறக்கட்டளையில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறி, பொதுமக்களிடம் ரூ. 10 லட்சம் மோசடி செய்ததாக சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

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