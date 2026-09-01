மேட்டூர் அணை திறப்பு! இன்றைய செய்திகள் செப். 1 - நேரலை!
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மேட்டூர் செல்லும் முதல்வர் விஜய்
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செப். 1) சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,080-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,385-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 255-க்கும் கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேட்டூர் அணை திறப்பு: சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு!
மேட்டூர் அணை திறப்பையொட்டி சேலம் விமான நிலையம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஓய்வெடுக்கவோ திருமணங்கள் நடத்தவோ வெளிநாடுகள் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி
சுதேசி கொள்கையை நாம் ஏற்க வேண்டும். ஓய்வெடுப்பதற்கோ திருமணங்களை நடத்துவதற்காகவோ வெளிநாடுகள் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருமணங்கள் இந்தியாவில் நடத்தப்பட வேண்டும். தேவைகள் இல்லாதபட்சத்தில், தங்கம் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி
52 கோயில்களில் இன்று முதல் கைப்பேசிக்கு தடை! லாக்கரில் வைக்க ரூ. 5 கட்டணம்!
தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 52 முதுநிலை திருக்கோயில்களுக்குள் பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என்ற உத்தரவு இன்று முதல் (செப்.1) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
அந்நிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகப் போராடிய பூலித்தேவன் பிறந்த நாளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!
தாய்நாட்டு விடுதலைக்காகத் தன்னலமின்றிப் போராடிய மாவீரன் பூலித்தேவனின் புகழ் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்: பூலித்தேவன் பிறந்த நாளுக்கு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து
சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வு
சென்னையில் 19 கிலோ எடைகொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 10.50 உயர்ந்து, ரூ.2,916.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இருப்பினும், 14.2 கிலோ எடைகொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ரூ. 957.50-க்கு அதே விலையில் தொடர்கிறது.
முதல்வர் விஜய் பிரிட்டன் பயணம்? ஏன்?
முதல்வர் விஜய் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக செப். 10-ல் பிரிட்டன் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உஷார்!! முதல்வர் விஜய்யின் பெயரில் சமூக ஊடகங்களில் மோசடி
மத்திய பிரதேசத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அறக்கட்டளையில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறி, பொதுமக்களிடம் ரூ. 10 லட்சம் மோசடி செய்ததாக சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
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