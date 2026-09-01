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தமிழகத்தில் முழு மதுவிலக்கு சாத்தியமில்லை: அமைச்சா் க.விக்னேஷ்

தமிழகத்தில் தற்போதைக்கு முழு மதுவிலக்கு சாத்தியமில்லை என்று மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் தெரிவித்தாா்.

Minister Vignesh

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் விக்னேஷ் - Youtube

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 6:02 am IST

தமிழகத்தில் தற்போதைக்கு முழு மதுவிலக்கு சாத்தியமில்லை என்று மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் க.விக்னேஷ் தெரிவித்தாா்.

பேரவையில் அந்தத் துறையின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்துக்கு பதில் அளித்து திங்கள்கிழமை அவா் பேசியதாவது:

மதுவால் எனது குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு வயதில், மதுக்கடைகள் முழுவதுமாக மூடப்பட வேண்டும் என மனநிலையில்தான் இருந்தேன். ஆனால், காலத்தின் கட்டாயம் அந்தத் துறைக்கே அமைச்சராகியுள்ளேன். அமைச்சரான பின்னா் உணா்வுபூா்வமாக முடிவெடுக்கக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக உள்ளோம். கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பதைக் குறைக்கவே மது விலக்குத் துறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அந்தத் துறையை முன்னாள் முதல்வா்கள் அண்ணா, கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆா்., ஜெயலலிதா என பலரும் கையாண்டுள்ளனா். ஆனால், தற்போது மதுவால் மாணவா்கள், தொழிலாளா்கள் அடிமையாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதேநேரத்தில் நாட்டைச் சுற்றி தீப்பற்றி எரியும்போது, நடுவில் தமிழகத்தில் கற்பூரத்தை வைத்து காப்பாற்ற முடியாது என முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி கூறியுள்ளாா்.

இந்தியா முழுதும் மது தடை செய்யப்பட்டால்தான் தமிழகத்தில் மது விலக்கு சாத்தியமாகும். தற்போது கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருள்கள் நாடெங்கும் புழங்கும் நிலையில், தமிழகத்தில் மது விலக்கு முழுமையான பயனைத் தருமா என்பதும் சந்தேகமாக உள்ளது.

எனவே, முழு மதுவிலக்கு என்பது தமிழகத்தில் சாத்தியமில்லை. இருப்பினும், விழிப்புணா்வு பிரசாரங்கள் மூலம் மக்கள் வாழ்வியலை மாற்றும் வகையில் செயல்பட்டால் மட்டுமே மதுப் பழக்கத்தை மாற்றமுடியும்.

மதுவுக்குப் பதிலாக விளையாட்டு, குடும்பத்துடன் நேரத்தைச் செலவிடுதல், கலந்துரையாடல் என மகிழ்ச்சிக்குரிய செயல்கள் இருக்க வேண்டும். மதுவுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினருடன் ஆலோசிக்க வேண்டும். விழிப்புணா்வு மூலம் ஒரு தலைமுறையையே மாற்றும் வகையில் செயல்பட வேண்டும்.

கூடுதல் வருமானம்: கடந்த ஆட்சியில் மதுவிலக்கு துறையில் கட்சி நிதி (பாா்ட்டி ஃபண்ட்) என்ற பெயரில் பணப் பரிமாற்றம் நடந்தது தெரிந்ததும் முதல்வரிடம் கூறினேன். அதற்கு அவா் அந்தப் பணத்தை துறைக்குள் கொண்டு வரக் கூறினாா். அதன் அடிப்படையிலே ரூ.209.95 கோடி கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. எஃப்எல் 2 உரிமம் வழங்குவதை ரூ.15 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.30 லட்சமாக உயா்த்தியுள்ளோம். இரவு 10 மணிக்குப் பிறகு மதுவிற்பதை காவல் துறை மூலம் தடை செய்துள்ளோம். கள்ளச்சாராயம் கடத்தியதாக 913 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 950 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இதில் தொடா்புடைய 731 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 31 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

ரூ.10 பழக்கம் வந்தது எப்படி?: மதுக்கடை பராமரிப்புக்காக பாட்டிலுக்கு ரூ.5 கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்டது. பின்னா், கரோனா கால செலவுகளுக்கு ரூ.10 என உயா்த்தப்பட்டு அது தொடா்ந்துள்ளது. அதற்கு மது விற்பனை ஊழியா் மட்டுமன்றி அந்தத் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

தற்போது ஊழியா்களுக்கு ஊதியம் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகும் பாட்டில் விலைக்கு கூடுதலாக வசூலித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடந்த 100 நாள்களில் புகாருக்குள்ளான 529 ஊழியா்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவா்களில் 263போ் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

மது பாட்டிலைத் திருப்பித் தந்து பணம் பெறும் திட்டத்தில் தற்போது 54 சதவீதமே செயல்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் 99 சதவீதம் பாட்டில் திரும்பப் பெற்ாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆண்டுக்கு ரூ.4,500 கோடி கிடைத்திருக்க வேண்டும். அதுகுறித்து விசாரிக்க வேண்டும்.

மதுவை நேரில் வாங்கும் போது கூடுதல் தொகை வசூலிப்பதைத் தடுக்கவே இணையதள பதிவு மூலம் மதுபாட்டில் பெறும் வசதி அறிவிக்கப்பட்டது. கோரிக்கைக்கு ஏற்ப மதுக் கடைகளை இடமாற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.

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