கோயில் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு மையத்துக்கு அனுப்பும் தனி நீதிபதி உத்தரவு ரத்து
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பிரதிப் படம்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தேனியைச் சோ்ந்த ஷேக் முகமது என்பவா், கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு தான் வாங்கிய லலிதா என்ற பெண் யானைக்கு உரிமதாரா் சான்று வழங்கக் கோரி முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலருக்கு விண்ணப்பித்திருந்தாா். இந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிா்தது, உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலா் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டாா்.
அதேசமயம் யானையை, ஷேக் முகமதுவின் கட்டுப்பாட்டில் தொடா்ந்து வைத்திருக்க அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டிருந்தாா். இந்த நிலையில், யானை உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்த தனி நீதிபதி, யானையை மாவட்ட வன அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.
மேலும், அந்த உத்தரவில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்கள் மற்றும் தனிநபா்களிடம் உள்ள யானைகளை அரசு யானைகள் மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் என கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.
இந்த உத்தரவை எதிா்த்து இந்து சமய அறநிலையத் துறைச் செயலா் மற்றும் திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சாா்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், மனுதாரா் அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி எந்த ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைக்காத நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோயில் யானைகளை, மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி உத்தரவிட முடியாது.
கோயில்களின் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்காமல் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு வளா்ப்பு யானைகள் பராமரிப்பு விதிகள், கோயில்களில் யானைகளைப் பராமரிக்க அனுமதித்துள்ள நிலையில், விதிகளுக்கு முரணாக தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாா். எனவே, கோயில் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.
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