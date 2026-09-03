The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள பெருவெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 1,204 ஆக உயர்வு!தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்தின் தலைவராக தவெகவில் இணைந்த சிங்கை ராமச்சந்திரன் நியமனம்நாட்டில் அடுத்த 10 ஆண்டிற்குள் 100 புதிய விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்: அமைச்சர் கே. ராம்மோகன் நாயுடு முதல்வர் விஜய் பேசுவதுபோல ஹிந்தி ஏஐ விடியோ: சிபிசிஐடி நடவடிக்கைஅமேசானில் 1.60 லட்சம் தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமனம்அயோத்தி கோயிலின் முதல் சிஇஓ! முன்னாள் ஏர் மார்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா நியமனம்! டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.97 ஆக நிறைவு!

கோயில் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு மையத்துக்கு அனுப்பும் தனி நீதிபதி உத்தரவு ரத்து

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

பிரதிப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 1:54 am IST

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தேனியைச் சோ்ந்த ஷேக் முகமது என்பவா், கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு தான் வாங்கிய லலிதா என்ற பெண் யானைக்கு உரிமதாரா் சான்று வழங்கக் கோரி முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலருக்கு விண்ணப்பித்திருந்தாா். இந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிா்தது, உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலா் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டாா்.

அதேசமயம் யானையை, ஷேக் முகமதுவின் கட்டுப்பாட்டில் தொடா்ந்து வைத்திருக்க அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டிருந்தாா். இந்த நிலையில், யானை உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்த தனி நீதிபதி, யானையை மாவட்ட வன அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.

மேலும், அந்த உத்தரவில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்கள் மற்றும் தனிநபா்களிடம் உள்ள யானைகளை அரசு யானைகள் மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் என கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.

இந்த உத்தரவை எதிா்த்து இந்து சமய அறநிலையத் துறைச் செயலா் மற்றும் திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சாா்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், மனுதாரா் அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி எந்த ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைக்காத நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோயில் யானைகளை, மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பும்படி உத்தரவிட முடியாது.

கோயில்களின் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்காமல் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு வளா்ப்பு யானைகள் பராமரிப்பு விதிகள், கோயில்களில் யானைகளைப் பராமரிக்க அனுமதித்துள்ள நிலையில், விதிகளுக்கு முரணாக தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாா். எனவே, கோயில் யானைகளை அரசு மறுவாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய பரிந்துரைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்: அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி

அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய பரிந்துரைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்: அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி

திருநங்கைகள் மறுவாழ்வு குறித்த விவகாரம்: தமிழக அரசின் அறிக்கையில் திருப்தியில்லை : உயா்நீதிமன்றம்

திருநங்கைகள் மறுவாழ்வு குறித்த விவகாரம்: தமிழக அரசின் அறிக்கையில் திருப்தியில்லை : உயா்நீதிமன்றம்

சதுரகிரி மலை அடிவாரக் கடைகளை மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை இடிக்கத் தடை: உயா்நீதிமன்றம்

சதுரகிரி மலை அடிவாரக் கடைகளை மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை இடிக்கத் தடை: உயா்நீதிமன்றம்

சொரிமுத்து அய்யனாா் கோயில் வழிபாடு: தனி நீதிபதி விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவு

சொரிமுத்து அய்யனாா் கோயில் வழிபாடு: தனி நீதிபதி விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவு

விடியோக்கள்

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan