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பாபநாசம் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்: கனிமொழி எம்.பி.

பாபநாசம் அணையிலிருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கனிமொழி எம்.பி. வலியுறுத்திருப்பது குறித்து...

DMK MP Kanimozhi

திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:00 pm IST

பாபநாசம் அணையிலிருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என தவெக அரசை திமுக எம்.பி. கனிமொழி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாபநாசம் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கக்கோரி, கனிமொழி எம்.பி. தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, பாபநாசம் அணையிலிருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கக் கோரி, நியாயமான உரிமைக்காகப் போராடிய தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகளை அராஜகமாகக் கைது செய்துள்ள தவெக அரசின் கொடுங்கோன்மை உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

தாமிரபரணி ஆற்றுப்பாசனத்தை சார்ந்துள்ள சுமார் 5,000 ஏக்கர் வாழைப் பயிர்கள் தண்ணீரின்றி கருகும் நிலையில், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. பலமுறை மனு அளித்தும், தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தியும் மாவட்ட நிர்வாகமும் நீர்வளத்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்காமல், விவசாயிகளை சாலையில் போராடும் நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது, இந்த அரசு.

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை உடனடியாக ஏற்று, பாபநாசம் அணையிலிருந்து 1,500 கன அடி தண்ணீரை திறந்துவிட்டு, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

DMK MP Kanimozhi urges the release of water from Papanasam Dam for irrigation

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