The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பிகாரில் கங்கை நதியில் வெள்ளம்! 16 லட்சம் போ் பாதிப்பு; மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!ஐ.நா. பொதுச் சபை வருடாந்திர கூட்டத்தொடா்: செப்.26-இல் ஜெய்சங்கா் பங்கேற்பு ஜம்மு - காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்தவா்: ராணுவம்தமிழகத்தில் 6 நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஐ.நா. பொதுச் சபை அமா்வில் உரையாற்றுகிறாா் நேபாள பிரதமா்! சா்வதேச சமூகத்திடம் இழப்பீடு கோர திட்டம்! அமெரிக்க அமைதிக் குழு வருகை: ரஷியா, உக்ரைன் சண்டை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பு

சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான அரசுப் பேருந்து!

அரசுப் பேருந்து சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 15-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தது குறித்து...

The government bus that met with an accident.

விபத்துக்குள்ளான அரசுப் பேருந்து. - படம் - தினமணி

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 9:49 am IST

ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் கவிழ்ந்து அரசு பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 15 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மாபேட்டை நான்குவழிச்சாலை அருகே பேருந்து சென்று கொண்டிருந்த போது, இன்று (செப். 6) இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.

நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் ஆண்டு பெருவிழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.‌ விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழகம் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். பக்தர்களின் வசதிக்காக போக்குவரத்து துறை சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் வேளாங்கண்ணியில் இருந்து திருச்சி நோக்கி சிறப்பு அரசு பேருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் புறப்பட்டது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மாபேட்டை நான்குவழிச்சாலை அருகே பேருந்து சென்று கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் கவிழ்த்து விபத்துக்குள்ளானது. இதனை பார்த்த அருகில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக பேருந்தில் சிக்கி இருந்தவர்களை மீட்டு தஞ்சாவூர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணித்த 15 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து அம்மாபேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சாலையோரம் கவிழ்ந்த அரசுப் பேருந்து.

சாலையோரம் கவிழ்ந்த அரசுப் பேருந்து. - படம் - தினமணி

Summary

More than 15 passengers were seriously injured when a government bus overturned by the roadside after the driver lost control.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நேபாள பெருவெள்ளம்! தஞ்சையில் மரபணு சேகரிப்பு பணி தொடக்கம்!!

நேபாள பெருவெள்ளம்! தஞ்சையில் மரபணு சேகரிப்பு பணி தொடக்கம்!!

பேவா் பிளாக் கற்கள் ஏற்றிவந்த லாரி கவிழ்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

பேவா் பிளாக் கற்கள் ஏற்றிவந்த லாரி கவிழ்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

ஹிமாசல்: மலைப் பாதையில் பேருந்து கவிழ்ந்து 7 போ் உயிரிழப்பு

ஹிமாசல்: மலைப் பாதையில் பேருந்து கவிழ்ந்து 7 போ் உயிரிழப்பு

ஆம்னி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 11 போ் காயம்

ஆம்னி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 11 போ் காயம்

விடியோக்கள்

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK