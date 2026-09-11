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6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு

தமிழகத்தில் 6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களை இயக்க கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

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ரயில் - பிரதிப் படம்

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தமிழகத்தில் 6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களை இயக்க கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை எழும்பூரிலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06045) அக்.2 முதல் 23-ஆம் தேதி வரையிலும், கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை எழும்பூா் வரையிலான சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06046) அக்.24 முதல் அக்.25 வரையிலும், கோவையில் இருந்து ஜெய்ப்பூருக்கு செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 06181) அக்.8 முதல் நவ.26 வரையிலும், ஜெய்ப்பூரிலிருந்து கோவை வரை இயக்கப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06182) அக்.11 முதல் நவ.29 வரையிலும், தூத்துக்குடியில் இருந்து நாராஸ்பூருக்கு செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 06019) அக்.5 முதல் நவ.30 வரையிலும், நாராஸ்பூரிலிருந்து தூத்துக்குடி செல்லும் விரைவு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06020) வரும் அக்.7 முதல் நவ.2 வரையிலும் கால நீட்டிப்பு செய்து இயக்கப்படவுள்ளது.

சிறப்பு ரயில்களின் முன்பதிவு சனிக்கிழமை (செப்.12) காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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