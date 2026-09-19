தனியாா் பல்கலை. மசோதா மாணவா்களின் வெளிநாட்டு கல்விச் செலவைக் குறைக்கும்: அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன்
தமிழகத்திலேயே சா்வதேச தரத்தில் உயா்கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்குவதும், அதன்மூலம் மாணவா்களின் வெளிநாட்டு கல்விச் செலவைக் குறைப்பதும்தான் தனியாா் பல்கலைக்கழக மசோதாவின் முக்கிய நோக்கம் என்று உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் தெரிவித்தாா்.
கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்ட புத்தாக்கக் கண்டுபிடிப்பு ஆய்வு மையத்தை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்ட உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன். உடன், ராமாபுரம் எஸ்ஆா்எம் குழுமத் தலைவா் ஆா்.சிவகுமாா், இணைத் தலைவா் எஸ்.நிரஞ்சன், கல்வி, தொழில் துறை
தமிழகத்திலேயே சா்வதேச தரத்தில் உயா்கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்குவதும், அதன்மூலம் மாணவா்களின் வெளிநாட்டு கல்விச் செலவைக் குறைப்பதும்தான் தனியாா் பல்கலைக்கழக மசோதாவின் முக்கிய நோக்கம் என்று உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை ராமாபுரம் ஈஸ்வரி பொறியியல் கல்லூரியில் முன்னாள் மாணவா்கள் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புத்தாக்க கண்டுபிடிப்பு ஆய்வு மையத்தை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
உயா்கல்வித் துறையில் தனியாா்மயத்தை ஊக்குவிப்பது தனியாா் பல்கலைக்கழக மசோதாவின் முதன்மை நோக்கம் அல்ல. மாறாக, உலகத் தரத்திலான உயா்கல்வி நிறுவனங்களை தமிழகத்திலேயே உருவாக்கி, சா்வதேச தரமான கல்வியை மாணவா்கள் மாநிலத்திலேயே பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கம். தற்போது தமிழகத்தைச் சோ்ந்த ஏராளமான மாணவா்கள் பிரிட்டன், அமெரிக்கா, ஜொ்மனி, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூா் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு உயா்கல்வி பயிலச் செல்கின்றனா்.
வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களில் உயா்தர உள்கட்டமைப்பு, திறமையான பேராசிரியா்கள், நவீன ஆய்வகங்கள், சிறந்த வளாகங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை மையமாகக் கொண்ட பாடத்திட்டங்கள் கிடைப்பதால், மாணவா்களும் பெற்றோரும் அதிகளவில் அந்த நாடுகளைத் தோ்வு செய்கின்றனா். இதனால் உயா்கல்விக்காக சுமாா் ரூ.50 லட்சம் முதல் ரூ.60 லட்சம் வரை செலவிடும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்தச் சூழலில், தமிழகத்திலேயே சா்வதேச தரத்திலான உயா்கல்வி வசதிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் புதிய மசோதா முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
நிகழ்வில் ஸ்டாா்ட் அப் தமிழ்நாடு இணை உதவித் தலைவா் சி.என்.பிரேம் குமாா், ராமாபுரம் எஸ்ஆா்எம் குழும நிறுவனங்களின் தலைவா் ஆா்.சிவகுமாா், இணைத் தலைவா் எஸ்.நிரஞ்சன், பல்கலைக்கழக கல்வி ஆலோசகா் சேதுராமன், கல்வி, தொழில் துறை ஒருங்கிணைப்பாளா் ரூபா தேஷ்முக்,முதல்வா் பி. தெய்வசுந்தரி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.