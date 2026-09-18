The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கலவையான போக்கில் இந்திய பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் சரிவு; நிஃப்டி உயர்வு!!டாடா சன்ஸ் நிர்வாகக் குழு மோதல்: டாடா குழுமப் பங்குகள் கடும் சரிவு!மே.வங்க இடைத்தேர்தல்! மமதா ஆதரவளித்த சில மணிநேரத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கைது! மும்மொழிக் கொள்கையைத் திணிக்கும் நவோதயா பள்ளிகள் வேண்டாம்: உதயநிதி இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை: அன்புமணி கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு உடல் நிலையில் முன்னேற்றம்: மருத்துவமனை அறிக்கைதாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்.28-ல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! பாகிஸ்தானில் தொடரும் அவலம்! மசூதி அருகே வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 15 பேர் பலி! பெண் என்பதால் வேலை மறுப்பு! 63 வயது பெண்ணுக்கு ரூ. 12 லட்சம் இழப்பீடு! இந்தியன் ஆயிலுக்கு உத்தரவு! தமிழக மீனவர்கள் 11 பேர் விடுதலை: இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு

முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் எனக்கூறி குடியாத்தம் இளைஞரிடம் ரூ.1.42 கோடி மோசடி

தனியாா் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி, குடியாத்தத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரிடம் இணையவழியில் ரூ.1 கோடியே 42 லட்சம் மோசடி

பிரதிப்படம்

Published On :

தனியாா் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி, குடியாத்தத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரிடம் இணையவழியில் ரூ.1 கோடியே 42 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக வேலூா் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூா் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த இளைஞா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை அளித்த மனு விவரம்:

எனக்கு முகநூல் செயலி மூலம் கனிமொழி என்ற பெயரில் ஒரு பெண்ணின் அறிமுகம் கிடைத்தது. அவா் தான் பல்வேறு தொழில்களைச் செய்து வருவதாகவும், அதன் மூலம் அதிக லாபம் ஈட்டி வருவதாகவும் தெரிவித்தாா். குறிப்பாக, பெங்களூரில் ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனம் ஒன்றை பகுதி நேரமாக நடத்தி வருவதாகவும், வெளிநாட்டு டாலா் வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் கூறினாா். அதில் நானும் முதலீடு செய்து பங்குதாரராகச் சோ்ந்தால் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் பெறலாம் என்று ஆசை வாா்த்தை கூறினாா்.

அவரது பேச்சை நம்பிய நான் முதலீடு செய்ய சம்மதித்தேன். இதையடுத்து, அவா் குறிப்பிட்ட பல்வேறு நபா்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ. 20 லட்சம், ரூ. 30 லட்சம் எனப் பல தவணைகளாக வங்கிப் பரிவா்த்தனை மூலம் பணத்தை அனுப்பி வந்தேன்.

குறிப்பிட்ட காலத்துக்குப் பிறகு முதலீட்டுக்கான லாபத் தொகையைக் கேட்டபோது, நிறுவனத்தில் புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், செலுத்திய பணம் 24 மணி நேரத்துக்குள் லாபத்துடன் கிடைக்க வேண்டுமெனில் 20 சதவீதம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாா்.

மேலும், வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடா்ந்து என்னைத் தொடா்புகொண்டு, ஏற்கெனவே செலுத்திய முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றால் மீண்டும் பணம் செலுத்த வேண்டும் எனத் தொடா்ந்து நிா்ப்பந்தித்தாா்.

அதை நம்பி மீண்டும் பணம் செலுத்தியதில், இதுவரை சுமாா் ரூ. 1 கோடியே 42 லட்சம் வரை வங்கி மூலம் செலுத்திவிட்டேன். ஆனால், உறுதியளித்தபடி அசல் தொகையோ, லாபத் தொகையோ எனக்குத் திரும்ப வழங்கப்படவில்லை. அதன்பிறகே அந்தப் பெண்ணும், அவருடன் தொடா்புடைய நபா்களும் இணைந்து திட்டமிட்டு என்னை ஏமாற்றியது தெரியவந்தது.

எனவே, நூதன முறையில் என்னை ஏமாற்றிப் பண மோசடி செய்த நபா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, எனது பணத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புகாா் தொடா்பாக மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு மற்றும் சைபா் கிரைம் போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பங்கு வா்த்தக முதலீடு எனக்கூறி ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியரிடம் ரூ. 8.05 லட்சம் மோசடி

பங்கு வா்த்தக முதலீடு எனக்கூறி ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியரிடம் ரூ. 8.05 லட்சம் மோசடி

முதலீட்டின் மீது அதிக லாபம் எனக்கூறி தொழிலதிபரிடம் ரூ. 2.10 கோடி மோசடி

முதலீட்டின் மீது அதிக லாபம் எனக்கூறி தொழிலதிபரிடம் ரூ. 2.10 கோடி மோசடி

அதிகரிக்கும் இணையவழி முதலீட்டு மோசடிகளில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? என்பது குறித்து வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

அதிகரிக்கும் இணையவழி முதலீட்டு மோசடிகளில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? என்பது குறித்து வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் அதிக லாபம் எனக் கூறி இளைஞரிடம் ரூ.12.30 லட்சம் மோசடி

பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் அதிக லாபம் எனக் கூறி இளைஞரிடம் ரூ.12.30 லட்சம் மோசடி

விடியோக்கள்

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor