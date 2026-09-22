The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழ்நாட்டில் அதிகரிக்கும் டெங்கு! இதுவரை 17,348 பேர் பாதிப்பு!தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்வடகிழக்கு பருவமழை: மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் விஜய் 2-வது நாளாக ஆலோசனை!புதிய சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இருந்து எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வத்தை விடுவிக்க மறுப்புகாமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்!பொன்னேரியில் மருத்துவமனை ஊழியரை பெட்ரோல் ஊற்றி கொல்ல முயன்றவர் சுட்டுப்பிடிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு2027 மாா்ச்-க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின்சாரம்: நிர்மல்குமாா்தனியாா் பேருந்து கட்டண உயா்வு: தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

இடைத்தேர்தல்: தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி தொடக்கம்!

இடைத்தேர்தலையொட்டி தாராபுரம் தொகுதியில் தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

By-election: Collection of postal votes begins in dharapuram

தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி - கோப்புப்படம்

Published On :

தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தலையொட்டி முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று தபால் வாக்குகளைச் சேகரிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வருகிற அக். 6 ஆம் தேதியும் வாக்கு எண்ணிக்கை அக். 9 ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது. தவெக கூட்டணி, திமுக, அதிமுக, நாதக, இடதுசாரிகள் என இந்த இடைத்தேர்தலில் 5 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

இடைத்தேர்தலையொட்டி முதற்கட்டமாக தாராபுரம் தொகுதியில் தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி இன்று (செப். 22) தொடங்கியுள்ளது.

85 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் அவர்களது வீடுகளுக்கே சென்று தபால் வாக்குப் பதிவு செய்ய வைத்து அலுவலர்கள் அவற்றைச் சேகரிக்கின்றனர்.

இதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தாராபுரம் தொகுதியில் மொத்தம் 1,236 தபால் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காக 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அலுவலர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

Summary

By-election: Collection of postal votes begins in dharapuram

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி நாள்!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி நாள்!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: நாதக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: நாதக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: நாதக வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிப்பு?

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: நாதக வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிப்பு?

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

விடியோக்கள்

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்