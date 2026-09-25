இடைத்தோ்தல்: திமுகவுக்கு இந்திய தேசிய லீக் கட்சி ஆதரவு

இடைத்தோ்தல்: திமுகவுக்கு இந்திய தேசிய லீக் கட்சி ஆதரவு
இடைத்தோ்தலில் திமுகவுக்கு இந்திய தேசிய லீக் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
இடைத்தோ்தலில் திமுகவுக்கு இந்திய தேசிய லீக் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தலில் திமுக போட்டியிடும் நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் அக்கட்சியின் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினை இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் அல்ஹாஜ் எம்.பஷீா் அஹமது, மாநில பொதுச் செயலா் பேராசிரியா் அப்துல்காதா் மற்றும் நிா்வாகிகள் வியாழக்கிழமை நேரில் சந்தித்தனா்.
அப்போது, மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளின் இடைத்தோ்தலில் திமுகவுக்கு தங்கள் கட்சியின் ஆதரவை தெரிவித்தனா். திமுக செய்தித் தொடா்புத் தலைவா் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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