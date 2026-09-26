நியாயவிலைக் கடைகளில் இன்று விரல்ரேகைப் பதிவு சிறப்பு முகாம்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் சனிக்கிழமை (செப். 26) விரல்ரேகைப் பதிவு முகாம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் சனிக்கிழமை (செப். 26) விரல்ரேகைப் பதிவு முகாம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைகளின் ஆதாா் விவரங்களை சரிபாா்ப்பதற்காக மின்னணு குடும்ப அட்டையில் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து பயனாளிகளின் விரல் ரேகை அடிப்படையிலான சரிபாா்ப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, கடந்த அக்டோபா் 2023 முதல் குடும்ப உறுப்பினா்களின் விரல் ரேகை சரிபாா்ப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது.
தற்போது வரை 96.57 சதவீத பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதை 100 சதவீத நிறைவேற்ற சனிக்கிழமை (செப். 26) தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் (இடைதோ்தல் நடைபெற உள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் பகுதிகளில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளைத் தவிா்த்து) சிறப்பு முகாம் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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