நியாயவிலைக் கடைகளில் இன்று சிறப்பு முகாம்
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் விரல்ரேகை பதிவு செய்ய நியாயவிலைக் கடைகளில், சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை (செப். 26) நடைபெற உள்ளதாக ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
குடும்ப அட்டை - கோப்புப்படம்
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் விரல்ரேகை பதிவு செய்ய நியாயவிலைக் கடைகளில், சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை (செப். 26) நடைபெற உள்ளதாக ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருவாரூா் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்களும், தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினா்களில் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவா்கள், செப்டம்பா் 26-ஆம் தேதி அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்று, கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாமல் பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவா்கள், தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகளில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்று, கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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