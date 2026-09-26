காலமானார் கே.எம்.ஜி. பாலசுப்பிரமணியம்
திருவள்ளுவர் மற்றும் கே.எம்.ஜி. கல்வி நிறுவனங்களின் மேலாண்மை அறங்காவலர் கே.எம்.ஜி. பாலசுப்பிரமணியம் மறைவு பற்றி...
கே.எம்.ஜி. பாலசுப்பிரமணியம் - DIN
குடியாத்தம்: குடியாத்தம் முன்னாள் நகர்மன்றத் தலைவர் கே.எம்.ஜி. கோவிந்தராஜனாரின் மகனும், திருவள்ளுவர் மற்றும் கே.எம்.ஜி. கல்வி நிறுவனங்களின் மேலாண்மை அறங்காவலருமான கே.எம்.ஜி. பாலசுப்பிரமணியம் (85) சனிக்கிழமை அதிகாலை காலமானார்.
கடந்த சில நாள்களாக உடல் நலம் குன்றியிருந்த இவர் சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இவரது இறுதி ஊர்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 27) காலை 11 மணியளவில் குடியாத்தம் புதுப்பேட்டை, பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் உள்ள அவரது வீட்டிலிருந்து புறப்படும்.
சுண்ணாம்புபேட்டை மயானத்தில் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும்.
இவருக்கு மனைவி மீனாட்சி, மகள் மகாலட்சுமி, மகன் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் உள்ளனர்.
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